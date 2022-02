Giusy Buscemi incinta per la terza volta: in tv svela la gravidanza e il sesso del bebè

Giusy Buscemi sarà nuovamente mamma: è incinta per la terza volta, lo svela tv. L’ex Miss Italia e attrice 28enne a Verissimo annuncia la gravidanza e rivela pure il sesso del bebè che arriverà in estate, per la gioia del marito Jan Michelini e dei suoi due figli, Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, venuto al mondo un anno dopo.

Giusy, che nella serie tv di successo Doc - Nelle tue mani interpreta la psicologa Lucia Ferrari, non sta nella pelle. Davanti alle telecamere, durante l’intervista, confessa tutto: “Diciamolo pure, tanto so che qui si danno solo belle notizie. Quindi sì, sono incinta di nuovo. Io e Jan Michelini stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate. Se sarà maschio o femmina? Lo so già, sarà un maschio”.

La Buscemi poi aggiunge: “La figlia grande voleva tanto una sorella, ma le abbiamo detto che rimarrà l'unica principessa di papà. Crescerà la quota maschile in casa”.

La cicogna non era stata programmata, la siciliana confida: “Sono tanto felice. La gravidanza è arrivata un po' a sorpresa, però come tutte le cose che mi sono successe nella vita, poi bisogna saperle accogliere”.

Giusy Buscemi in Jan Michelini ha trovato il compagno di vita perfetto che ha saputo conquistarla negli anni. “Io e Jan ci siamo visti la prima volta a un evento di beneficenza, dove però non è stato proprio un colpo di fulmine. Avevamo entrambi dei pregiudizi sull'altro. Io ero appena arrivata a Roma, pensavo solo alla carriera, a come crescere professionalmente. L'idea di avere una famiglia era proprio lontana da me. Allo stesso modo, lui mi vedeva come una ragazza ancora alle prime armi. Però, poi, ci siamo rivisti su un set per caso (il set di Don Matteo, ndr). Da lì è scoppiato tutto. E’ nato l’amore”, racconta.

E aggiunge: “La proposta di matrimonio è arrivata nella maniera più semplice possibile. Stavamo a casa con degli amici. A un certo punto, finisce la serata. Io lo aiuto a lavare i piatti prima di tornare a casa, perché non vivevamo ancora insieme. Vado in salone e lo ritrovo in ginocchio. Pensavo mi stesse prendendo in giro. Era in ginocchio al centro della stanza senza anello, mi disse: ‘Mi vuoi sposare il 13 maggio?'. E’ stato uno dei momenti più belli della mia vita”. I due sono andati all’altare proprio il 13 maggio del 2017.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2022.