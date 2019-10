Giusy Buscemi è diventata mamma bis. L’ex Miss Italia ha dato alla luce il suo secondogenito. Il parto è avvenuto lo scorso 5 ottobre, ma lei ha deciso di rendere pubblica la notizia solamente oggi, lunedì 14 ottobre, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il neonato è stato anche già battezzato, come rivela l’immagine scelta dall’attrice per dare la lieta novella a follower e amici.

Accanto allo scatto Giusy, 26 anni, ha scritto: “Benvenuto alla Luce, Pietro Maria! 5 ottobre 2019. Grazie amica Marta Scotti per le foto meravigliose che hai fatto il giorno del suo Battesimo”. Il papà del piccolo è il regista Jan Michelini, 40, che la bella siciliana ha conosciuto sul set di ‘Don Matteo’ e sposato nel 2017. I due sono già genitori della piccola Caterina Maria, venuta al mondo appena lo scorso anno.

La Buscemi aveva rivelato di essere nuovamente in dolce attesa a circa un anno dal parto lo scorso 13 aprile. Su Instagram aveva scritto: "Oggi, per il giorno del mio compleanno vorrei ringraziare per il Dono della Vita! Per la vita di tutti quelli che ho incontrato e che incontrerò! E a proposito in questo periodo avrei dovuto iniziare una nuova serie televisiva... ma la vita é meravigliosamente imprevedibile e ci ha regalato una seconda stagione piena di suspense, emozioni e colpi di scena! Una stagione che durerà per sempre... quindi waiting for season two".

Scritto da: la Redazione il 14/10/2019.