Giusy Buscemi per la prima volta sul red carpet col pancione dopo l'annuncio della terza gravidanza

Giusy Buscemi si prende i riflettori sul red carpet. Alla premiere di Diavoli 2 a Milano mostra per la prima volta il pancione dopo l’annuncio della sua terza gravidanza in tv a fine febbraio scorso. L’attrice 28enne è chic con l’abito lungo e leggermente morbido che fa intravedere le sue forme da mamma.

“Sì, sono incinta di nuovo. Io e Jan Michelini stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate. Se sarà maschio o femmina? Lo so già, sarà un maschio. La figlia grande voleva tanto una sorella, ma le abbiamo detto che rimarrà l'unica principessa di papà. Crescerà la quota maschile in casa”, aveva detto l’ex Miss Italia rivelando la cicogna in arrivo.

Già mamma di Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, venuto al mondo un anno dopo, la siciliana è entusiasta della cicogna in volo.

La Buscemi si prende i riflettori da sola e con il marito. Michelini è il regista dell’acclamata serie tv Sky Original, tratta dal romanzo di Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo, “I Diavoli”, e arrivata alla sua seconda stagione. E’ orgogliosa del suo compagno, che ama infinitamente e con cui ha deciso di allargare ulteriormente la bella famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2022.