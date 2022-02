Goffredo Cerza a cena con l'ex di Michelle Hunziker Tomaso Trussardi, ma la fidanzata Aurora Ramazzotti non c’è

Goffredo Cerza trascorre una splendida serata a cena con l’amico Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker, la madre della fidanzata Aurora Ramazzotti. L’ingegnere 26enne, legato alla 25enne da ben cinque anni, continua a mantenere ottimi rapporti con l’imprenditore 38enne. Aury, invece, non c’è. E’ uscita con le amiche: i rapporti con Tomaso, come confessato da Trussardi stesso, si sono “un po’ rarefatti” ultimamente.

Goffredo scherza con Tomaso, che al ristorante ha portato anche il suo levriero, Odino. I due non svelano il luogo della cena, ma è molto probabile che siano nel ristorante dell’ex marito di Michelle, Trussardi alla Scala, nel centro di Milano.

I due ironizzano sulle voci circolate in cui si raccontata di una presunta lite tra loro. “Ci vogliono altre due o tre cene così e ti perdono”, scherza Cerza. "Comunque lo sai che ti voglio tanto bene, dammi la mano”, ribatte Tomaso.

Goffredo va d’accordo con Tomaso Trussardi. Nonostante la separazione del bergamasco dalla Hunziker, continua a frequentarlo. Con Aurora va diversamente. “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”, ha raccontato recentemente Trussardi nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2022.