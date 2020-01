Serata delle grandi occasioni a Los Angeles per la 77esima edizione dei Golden Globes, considerati i premi più importanti del cinema mondiale dopo gli Oscar, assegnati dalla stampa estera presente nella città di celluloide per eccellenza. Sul tappeto rosso al Beverly Hilton Hotel hanno sfilato i nomi più importanti e famosi di Hollywood, che si sono messi in posa per una vera e propria schiera di fotografi. Tra i primi di arrivare Jennifer Aniston, 50 anni, una delle donne più amate e ammirate d’America da oltre un ventennio.

All’evento c’era anche l’ex marito di Jennifer, il sex symbol intramontabile Brad Pitt, 56 anni. I due si sono seduti a pochi metri di distanza durante la cena di gala e recentemente hanno fatto sapere di aver ricucito il loro rapporto e di essere oggi buoni amici.

Oltre a Pitt, davanti ai fotografi ha sfilato un altro sex symbol di Hollywood, Leonardo DiCaprio, 45 anni, che con il collega è stata da poco protagonista dell’ultimo successo di Quentin Tarantino, ‘C’era una volta a… Hollywood’.

Sotto ai flash anche due donne iconiche e bellissime. Nicole Kidman, 52 anni, e Charlize Theron, 44. La rossa e la bionda sono sempre uno spettacolo sul red carpet, per loro il tempo sembra essersi fermato.

Ha attirato l’attenzione Jennifer Lopez, 50 anni, arrivata insieme al futuro sposo Alex Rodriguez. Il suo vestito, con tanto di mega fiocco, ha fatto discutere. Qualcuno lo ha trovato davvero eccessivo.

A sorridere davanti gli obiettivi anche la 35enne Scarlett Johansson, arrivata mano nella mano con il futuro terzo marito Colin Jost. I due sono apparsi piuttosto affiatati.

Presente anche Ellen DeGeneres, la conduttrice più amata e famosa del mondo, che a 61 anni appare in splendida forma, mentale oltre che fisica, visto che durante la serata ha ricevuto un premio e con il suo discorso ha fatto ridere tutta la sala. Insieme a lei la moglie di origini italiane Portia de Rossi.

Scritto da: la Redazione il 6/1/2020.