''Il governo ha risolto il problema migranti smettendo di parlarne'': Lampedusa al collasso, con Salvini e Meloni gli sbarchi sono triplicati, l’affondo della Lucarelli

La giornalista ha sottolineato come proprio chi aveva promesso di fermare gli sbarchi, li ha aumentati

Ora che Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono al governo, l’arrivo di immigrati dall’Africa è triplicato rispetto al periodo precedente

Avevano promesso di fermare gli sbarchi di immigrati dall’Africa, ma da quando sono arrivati al governo Salvini e Meloni, gli arrivi sulle coste italiane sono triplicati rispetto all’anno precedente.

Sembra il colmo, ma è proprio così: il governo che aveva fatto della “difesa dei confini” e dello stop all’accoglienza uno dei punti cardine della propria campagna elettorale e che era stato eletto anche per questo, si è dimostrato non solo incapace di migliorare la situazione, ma l’ha fatta decisamente peggiorare.

Selvaggia Lucarelli ha sottolineato che dopo l'arrivo del governo di Giorgia Meloni, con Matteo Salvini Ministro, gli sbarchi degli immigrati provenienti dall'Africa sono notevolmente aumentati

La cosa ovviamente non è sfuggita agli attenti osservatori del mondo socio-politico italiano. Selvaggia Lucarelli in testa, che nelle ultime ore ha commentato l’arrivo record di ben 6000 immigrati a Lampedusa in appena 24 ore. Cifre mostruose.

“Ora che abbiamo Meloni e Salvini al governo tutta un’altra storia eh”, ha commentato la giornalista sul suo profilo Instagram. Poi ha sottolineato come la Presidente del Consiglio, che un tempo accusava il governo di avversari politici di avere la “furia immigrazionista” e tirava fuori spesso questo argomento in pubblico, abbia stranamente smesso di parlare degli sbarchi dall’Africa ora che con lei al governo sono addirittura notevolmente aumentati e che le sue promesse non sono state mantenute.

La situazione in queste ore a Lampedusa è fuori controllo

“Mentre Lampedusa è una distesa umana di migranti disperati, Salvini posta notizie di un gatto colpito da una balestra. Niente più post sugli sbarchi, niente richiesta di dimissioni di Piantedosi. Che meraviglia il governo Meloni: ha risolto il problema migranti smettendo di parlarne”, ha scritto Selvaggia sul social girando il dito nella piaga di un esecutivo che si è dimostrato incapace di gestire una questione tanto cara al Paese.

Poi ha condiviso un video di tre anni fa in cui proprio Matteo Salvini definiva il governo dell’epoca, e di cui non faceva parte, “complice dei criminali” perché a Lampedusa erano stati accolti 1000 immigrati dall’Africa. Ora sull’isola ce ne sono sette volte tanti, anche se al governo c’è proprio lui.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini avevano promesso di bloccare gli sbarchi, ma da quando sono arrivati al governo gli sbarchi sono aumentati di molto

“Vi sblocco un ricordo: Salvini a Lampedusa tre anni fa. Se era criminale il governo che ne accoglieva 1000 nell’hotspot, ora che i clandestini nell’hotspot sono 7000 come lo definiamo questo governo Mattè?”, ha aggiunto la Lucarelli.

Il tutto sembra ancora più ironico visto che in queste ore Giorgia Meloni è volata in Ungheria per incontrare il suo amico Viktor Orban, che però è tra i pochi in Europa che si rifiutano di aiutare l’Italia sulla questione dei migranti e blocca la possibilità di un accordo più vantaggioso per il nostro Paese sui ricollocamenti all’estero. Come rappresentante dell’Italia, la Meloni dovrebbe forse scegliersi degli amici che non creino problemi agli italiani…