Gracia De Torres aspetta due gemelli, ecco come lo ha rivelato

Gracia De Torres aspetta due gemelli. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e conduttrice tv, che il 2 agosto 2018 si è sposata, in Andalusia, con il fidanzato storico Daniele Sandri, sarà presto mamma di un maschietto e di una femminuccia.

La 34enne lo ha annunciato su Instagram condividendo le ecografie e il video del gender reveal party. Gracia e Daniele hanno aspettato con ansia questo momento. Sulla terrazza della loro casa li attendevano due palloncini che una volta bucati hanno rivelato il loro doppio contenuto: rosa e celeste. La spagnola ha raccontato di aver affrontato un lungo e difficile percorso per realizzare il suo sogno: ‘’A volte quando desideri troppo un miracolo , arrivano due !!!’’ ha scritto su Instagram.

VIDEO

Poi ha aggiunto: ‘’P.s non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo . Devi dire che alcuni di voi ( vedendo le dimensioni della mia pancia avete indovinato ). Amori non vediamo l’ora di mangiarvi!!''

Scritto da: La Redazione il 10/8/2021.