Gracia De Torres è incinta, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e conduttrice tv, che il 2 agosto 2018 si è sposata, in Andalusia, con il fidanzato storico Daniele Sandri, sarà presto mamma. La 34enne lo ha annunciato su Instagram.

Gracia ha spiegato di aver affrontato un percorso lungo e doloroso per coronare il suo sogno. ''Non so da dove iniziare, ne meno vorrei raccontarvi una palla impresionante su come sono stata o mi sono sentita ad ogni domanda su: i bambini quando? Non le vuoi ? E per il lavoro? Ma sei già sposata'' ha scritto su Instagram. ''Vorrei semplicemente dire che ci sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi e a volte qualche pianto, ma sopratutto una grande Unione e coraggio. E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano''.

La spagnola ha proseguito: ''Volevo dirvi a tutti che siamo incinti. Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo, vorrei ringraziare chi abbia realizzato un miracolo del genere. E dirvi che sono la persona più felice al mondo''.

Scritto da: La Redazione il 12/7/2021.