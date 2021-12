Gracia De Torres mostra il suo corpo e la cicatrice del cesareo a 5 giorni dal parto. “Dolori orribili”, fa sapere nel post che accompagna le foto in cui si è ritratta davanti allo specchio in reggiseno e slip e nelle quali di vedono chiaramente lividi, ferita e smagliature. Il 28 novembre scorso ha dato alla luce i gemelli fortemente voluti insieme al cestista 31enne Daniele Sandri, fidanzato storico che ha sposato il 2 agosto 2018 in Andalusia.

“5 giorni post partum, cesareo di emergenza - racconta l’attrice e modella 34enne - ho preso intorno al 18/19 chili e niente, questa sono io , niente è facile, nulla è impossibile”.

L’ex naufraga dell’undicesima edizione dell'Isola dei Famosi, nel 2019 come valletta a Ciao Darwin 8, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale5, continua: “Forse non è la foto più bella o il corpo a cui siete abituati, ma mi sono sempre mostrata come sono. Orgogliosa del mio corpo, del mio momento, del nostro momento”.

Gracia poi aggiunge: “Felice della mia cicatrice, dei dolori orribili al seno per il latte e delle notti insonni”. E sottolinea: “Quello di cui sono più orgogliosa è mio marito che è la persona più meravigliosa che esiste, grazie per curarmi sempre così tanto”.

La De Torres conclude parlando della sua pancia: “La striscia sopra la pancia è di un cerotto gigante, ma come sospettavo io anche le smagliature”. Non ha timore di farle vedere ai follower. Si sente fiera, è diventata mamma grazie alla procreazione assistita: ci ma messo ben 4 anni a far diventare il suo sogno realtà. Le sue forme attuali raccontano un percorso difficile che però l’ha proiettata al settimo cielo.

