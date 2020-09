Grande Fratello Vip è ormai ai nastri di partenza. Il reality show partirà in prima serata su Canale 5 lunedì 14 settembre. L’ultima lista del cast dell’edizione 2020, la quinta, la seconda capitanata da Alfonso Signorini, sorprende. Di Più rivela i nomi dei famosi che entreranno dalla porta rossa nella Casa più spiata d’Italia: la squadra di volti noti messa insieme dal conduttore e giornalista si annuncia ricca di sorprese.

Il cast del GF Vip è a dir poco curioso e inatteso. Elisabetta Gregoraci è una presenza importante. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, dopo aver confermato la sua partecipazione sulle pagine di Chi, è stata annunciata come concorrente ufficiale pure sui social dagli account ufficiali del programma. Tommaso Zorzi, influencer senza peli sulla lingua, ha detto di aver accettato la sfida sempre sulle pagine del settimanale diretto da Signorini. Anche Fausto Leali, cantante senza tempo, ha rivelato di aver detto di sì in un’intervista, come pure la contessa Patrizia De Blanck e Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. In realtà nel suo caso è stato il papà a svelarlo, il comico e attore Franco Oppini.

Tra i nomi che completano il cast del Grande Fratello Vip 2020 ci sono Dayane Mello, modella brasiliana già vista all’Isola dei Famosi e Pechino Express, Stefania Orlando, in passato volto de I Fatti Vostri, la showgirl Flavia Vento, al suo quarto reality dopo La Fattoria e ben due Isole dei Famosi.

Tra i concorrenti prevista la presenza dell’attrice Adua Del Vesco, ex fidanzata di Gabriel Garko, Francesca Pepe, modella e influencer, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, che giocheranno come unico concorrente, e Matilde Brandi, showgirl.

Alfonso Signorini è riuscito a far dire di sì a due insospettabili. Myriam Catania, attrice e figlia d’arte, ex moglie di Luca Argentero, di solito schiva e lontana dai riflettori, si sarebbe convinta ad accettare la sfida. Lo stesso è accaduto con Fulvio Abbate, scrittore e giornalista, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di opinionista in trasmissioni di approfondimento giornalistico come Tg3 Linea Notte e Sky Tg24.

Nella Casa ci saranno Paolo Brosio, giornalista, ex naufrago dell’Isola, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, l’ex velino, modello e ora cantante Pierpaolo Pretelli, l’attore Massimiliano Morra e il volto di Uomini e Donne Andrea Zelletta.

In studio a commentare le loro vicende riprese 24 ore su 24 dalle telecamere i due opinionisti: Pupo e Antonella Elia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2020.