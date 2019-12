Grande Fratello Vip, svelati altri tre concorrenti: Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo 7 gennaio, prende sempre più forma. Svelati altri tre concorrenti del cast della quarta edizione del reality show. Entreranno nella Casa di Cinecittà Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia. Alfonso Signorini, per la prima volta al timone del celebre programma, li ufficializza a “CR4 - La Repubblica delle Donne”, in onda su Rete 4.

Il giornalista, opinionista e direttore di Chi da Piero Chiambretti si sbottona, spronato dal presentatore e lancia la succosa bomba. Aveva promesso un’edizione con ‘veri’ famosi e pare finora non deludere le aspettative.

Oltre ai già certi Rita Rusic e Pago, anche loro concorrenti ufficiali del GF Vip, vanno ad aggiungersi al cast volti noti dello showbiz come quelli di Adriana Volpe, ex conduttrice Rai, Michele Cucuzza, giornalista e anche lui conduttore che a lungo è stato in Rai, e Antonella Elia, ora tornata in tv proprio grazie a Chiambretti.

“Gliela porto via - dice Signorini al Pierino nazionale - MI sono innamorato guardandola lì e poi quando abbiamo ballato la settimana scorsa sulle note della canzone di Cristiano Malgioglio. Sono felice!”.

Alfonso Signorini è invece lapidario su Marco Carta, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere ai fan di aver detto un categorico no al Grande Fratello Vip. “Ha detto che ha rifiutato la proposta, ma nessuno gliela ha mai fatta!”, sottolinea.

Tra i concorrenti del GF Vip ci sarà pure Clizia Incorvaia, influencer, ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, e mamma di NIna. La 33enne lo ufficializza in una lunga intervista rilasciata a Grazia in cui spiega le motivazioni che l’hanno spinta a dire di sì al reality.

