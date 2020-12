Il Grande Fratello Vip perde Cristiano Malgioglio, ma entrano quattro nuovi concorrenti

Il Grande Fratello Vip perde Cristiano Malgioglio e vede quattro nuovi ingressi. Durante la ventisettesima puntata del reality di Canale 5 sono cambiati di nuovo gli equilibri della casa di Cinecittà.

Cristiano Malgioglio ha perso la sfida al televoto contro Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta. Il 75enne ha dovuto abbandonare la casa proprio prima del Natale. Sconvolti gli inquilini che hanno reagito molto male al verdetto annunciato da Alfonso Signorini. A gran voce hanno chiesto a Cristiano di restare in casa come super ospite, ma Malgioglio, una volta in studio ha declinato l'invito. A risollevare gli animi ecco i quattro ingressi dei nuovi concorrenti.

Si parte con Cecilia Capriotti, 44 anni, attrice e showgirl, mamma della piccola Maria Isabelle di 4 anni. La Capriotti ha già partecipato all'Isola dei Famosi ed ora a pronta a viversi questa esperienza. Spazio poi a Mario Ermito, attore brindisino 29enne che nel 2011 ha preso parte come concorrente del Grande Fratello 12 restando due settimane nella casa. Tra le varie esperienze come attore, ha recitato in Don Matteo 11 e L'allieva 2. E' fidanzato con Valentina Paolillo. Sempre dai reality arriva anche Carlotta Dell'Isola, 27 anni, protagonista con il fidanzato Nello dell'ultima edizione di Temptation Island.

Sul finale di puntata c'è spazio anche per Andrea Zenga, 29 anni, filgio del celebre portiere Walter Zenga. Andrea è stato fidanzato con Alessandra Sgolastra con cui ha partecipato a 'Temptation Island Vip' nel 2018.

