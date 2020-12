Al Grande Fratello Vip viene eliminato Enock Barwuah ed entra Cristiano Malgioglio

Al Grande Fratello Vip è entrato Cristiano Malgioglio, ma i concorrenti hanno dovuto salutare Enock Barwuah. Il calciatore 27enne è stato eliminato al televoto. La sua uscita ha gettato nello sconforto Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta.

Il fratello di Mario Balotelli ha dovuto lasciare la casa di Cinecittà dopo aver perso al televoto contro Rosalinda Cannavò, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Selvaggia Roma, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Il 27enne non ha mostrato grande dispiacere, da giorni sperava di uscire. Dopo la notizia dell'allungamento del reality, in onda fino a febbraio, Enock ha manifestato la volontà di abbandonare il gioco. Si è isolato mostrandosi spento e taciturno. Una posizione che deve aver convinto i telespettatori a mettere fine alla sua esperienza. La notizia dell'eliminazione infatti non lo ha turbato. Gli è dispiaciuto lasciare i compagni, ma la sua volontà era quella di uscire.

Grande energia invece per l'ingresso di Cristiano Malgioglio che è stato accolto con gioia. Da settimane Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli invocavano a gran voce il cantante imitandolo e ricordando la sua storica partecipazione al GF Vip. Per il gruppo si preannunciano giornate all'insegna del divertimento.

Scritto da: La Redazione il 30/11/2020.