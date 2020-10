Eliminazione a sopresa al Grande Fratello Vip. Durante la quattordicesima puntata Guenda Goria deve abbandonare la casa. Il televoto la vedeva protagonista da oltre due settimane: insieme a lei rischiavano di uscire Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli.

Dopo giorni di votazioni e sondaggi nessuno pensava che a lasciare il reality sarebbe stata Guenda. L'eliminazione della 31enne ha lasciato tutti senza parole. Non se lo aspettavano i concorrenti, ma nemmeno il popolo di Twitter che ha fatto esplodere la rete insinuando che il televoto non fosse veritiero.

Guenda, infatti, nelle ultime settimane era risultata più volte tra i preferiti del pubblico a casa, tra le più amate insieme a Tommaso Zorzi, suo grande amico e sostenitore nel reality. Nell'ultimo televoto che chiedeva al pubblico di salvare uno tra i sei concorrenti nominati, Guenda ha preso solo il 13% delle preferenze. In molti pensavano che sarebbe stata Elisabetta Gregoraci a lasciare la casa visto che era stata la meno votata di lunedì scorso quando Alfonso Signorini le ha fatto credere di dover uscire, salvo poi annunciare che il televoto non era eliminatorio.

Per il popolo di Twitter a far uscire Guenda sono state proprio le appassionate dell'amicizia speciale tra Elisabetta e Pierpaolo, che si sarebbero riversate in massa a votare per non separare i due gieffini. Qualcuno sospetta anche che la Gregoraci sia ''blindata'' e quindi protetta dalla produzione che vorrebbe tenerla in gioco almeno fino all'ingresso di Stefano Bettarini, scelto in virtù di un presunto flirt avuto in passato con l'ex Lady Briatore.

Come in ogni reality sul web esistono diverse fazioni, ma in molti hanno sottolineato il rammarico per l'uscita della Goria che da subito si è distinta per cultura e proprietà di linguaggio, lanciando diversi messaggi positivi, soprattutto in difesa delle donne, durante questa esperienza. Prima di uscire la Goria ha incontrato il padre Amedeo per chiarire una volta ancora il rapporto complicato della loro famiglia dopo la separazione da Maria Teresa Ruta.

