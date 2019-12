Grande Fratello Vip: Rita Rusic prima concorrente ufficiale

Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. La produttrice cinematografica 59enne, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, che vive da otto anni a Miami, entrerà nella Casa della quarta edizione del reality show.

La produzione l’annuncia, Alfonso Signorini, promosso conduttore del Grande Fratello Vip, le regala la cover di Chi. Rita Rusic è nel cast ed è entusiasta del suo sì. “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality - racconta al settimanale - Ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!”.

Al Grande Fratello Vip forse si innamorerà, chissà, rispettando la sua fama da seduttrice. “Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo”, sottolinea.

Rita Rusic poi aggiunge: “Sono single, sono libera e, quindi...spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni”.

Poi chiarisce: “Innamorarmi di una donna? A livello caratteriale, come comunanza di interesse, ma sì. Sensualmente, detta così, uhm, no. Però, chi lo sa?”. I suoi figli, Vittoria e Mario, all’inizio hanno pensato che fosse uno scherzo. “Poi, dopo l’iniziale stupore, si sono rassegnati”, svela Rita Rusic.

A un mese dall’inizio del reality la Rusic è la prima concorrente ufficiale, ma sono tanti i nomi in ballo per il Grande Fratello Vip. Per Dagospia è sicura la presenza nel cast di Barbara Alberti, per Tv Blog certa quella di Loredana Lecciso.

Tra i concorrenti in procinto di aprire la famosa porta rossa ci sarebbero anche Hoara Borselli, Paola Di Benedetto, Cicciolina, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Megan Montaner, Lorenzo Riccardi, Antonella Elia, Mariano Catanzaro. A commentare le loro gesta, come ormai noto, in studio Pupo e Wanda Nara, opinionisti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/12/2019.