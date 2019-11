Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Wanda Nara e Pupo sono i nuovi opinionisti della quarta edizione del reality nella sua versione celebrities che prenderà il via il prossimo gennaio. Alfonso Signorini lo annuncia sul social, nelle sue IG Stories. Poi arriva anche la conferma dall’account ufficiale del programma prodotto da Endemol Shine Italy.

Il conduttore del GF Vip scopre le sue carte. Sta lavorando alacremente per non far rimpiangere Ilary Blasi. Alfonso Signorini affida al social la clamorosa bomba sui nuovi opinionisti. Al suo fianco, per commentare le gesta dei famosi che entreranno nella Casa, ha fortemente voluto Wanda Nara e Pupo, una coppia che definisce esplosiva.

Alfonso Signorini si fa vedere dai fan mentre si allena a casa. “Ragazzi da oggi sul mio profilo Instagram partiranno tutta una serie di chicche, di bombe, di dietro le quinte sulla quarta edizione del GF Vip. Noi partiamo subito dopo la Befana”, svela. Poi dà appuntamento al pomeriggio inoltrato, quando condividerà due storie pazzesche con i nuovi opinionisti della trasmissione: Wanda Nara e Pupo, “che sono più fuori di testa di me”, così sottolinea.

E’ proprio quel che accade. Nelle IG Stories seguenti pubblicate Signorini si prende un caffè: il barista d’eccezione è Pupo. “Stiamo partendo!”, dicono entrambi entusiasti.

Poco dopo Alfonso si dirige alla toilette: dalla porta del bagno degli uomini, con sua grande sorpresa, esce Wanda Nara. “Che ci fai tu qui?”, le domanda il giornalista. “Mi sto preparando alla nuova avventura del Grande Fratello Vip”, dice la bionda, alla quale non importa di essere entrata nel bagno ‘sbagliato’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/11/2019.