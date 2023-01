L’ex schermitrice 24enne ha chiesto alla produzione di fare un test

Ammette di avere quotidianamente rapporti col romano 29enne

Sonia Bruganelli, che al GF Vip si è sempre augurata di gioire per una gravidanza nella Casa, ne sarebbe felice, Antonella Fiordelisi, invece, è assai ‘spaventata’. A Nikita Pelizon la ex schermitrice confessa: “Ho un ritardo, con Edo lo facciamo tutti i giorni”. La 24enne e il fidanzato 29enne, Edoardo Donnamaria, volto di Forum, si danno un gran da fare nel lettone, nascosti dalle coperte o aiutati dalla regia, che evidentemente censura le performance ‘bollenti’. Fatto sta che ora la salernitana ha parecchia ansia: ha chiesto alla produzione di fare immediatamente un test.

Gravidanza al GF Vip? Antonella Fiordelisi confessa: ''Ho un ritardo, con Edo lo facciamo tutti i giorni…''

Antonella si apre con Nikita e le svela: “Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, boh stiamo a vedere, dai!”. Se ‘il ritardo’ dovesse aumentare, il test le dirà la verità sul suo stato.

La Fiordalisi mostra una certa tranquillità, ma le sue parole rivelano invece timore. Alla modella parla anche dell’intensa attività sessuale con Edoardo, entrambi incuranti di essere in un reality in cui sono ripresi 24 ore al giorno. “Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”, sussurra.

La 24enne rivela la quotidiana attività sessuale con Donnamaria al reality

Nonostante le continue liti lei ed Edo ci ‘danno dentro’. I dubbi, però, sul compagno rimangono, Antonella ammette: “Io con lui sto bene, però quando ci sono i suoi amici si trasforma. Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava. Non mi piace! Se sei il mio fidanzato mi difendi o non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva. E gli ho già detto che queste cose mi danno fastidio”.