Nel 2008 era insegnante di ‘Amici’ quando Marco Carta portò a casa la vittoria e il loro rapporto non è mai stato dei migliori. Oggi Grazia Di Michele si toglie qualche sassolino dalla scarpa, affermando che il 34enne sardo è un fenomeno televisivo, ma non ha grande talento artistico.

“Credo che lui sia un fenomeno più televisivo che prettamente artistico. In lui si sono immedesimati i ragazzi che ce l’hanno coi professori. Detto questo, sta migliorando”, ha detto Grazia parlando di Carta in un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’.

La Di Michele ha invece avuto parole di elogio per altri ex concorrenti del talent di Maria De Filippi e per il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood. “Antonino ha un grande potenziale non ancora compreso. Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Pierdavide Carone… sono veri talenti”, ha spiegato. “Mahmood? Lui mi piace moltissimo e in tanti mi hanno chiesto se mi sono bevuta il cervello. Ma perché, non possono piacermi il rap e la trap? Non fuggo da certi linguaggi, cerco di capirli. Mahmood, poi, non va neppure capito: la sua bravura salta agli occhi”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 19/8/2019.