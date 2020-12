La Gregoraci asfalta Pretelli: 'Con la Salemi è un copia e incolla. Meno male che...'

Elisabetta Gregoraci, chiamata a dire la sua sulla liaison appena nata tra Pierpaolo e Giulia nella Casa del GF Vip, asfalta Pretelli. “Con la Salemi è un copia e incolla”, sottolinea tagliente, gelando il 30enne. Poi chiosa: “Meno male che ho messo i paletti”.

Durante la 29esima puntata del reality show immancabilmente si parla del rapporto in crescendo tra il modello e l’influencer 27enne, sempre più uniti dopo un bacio appassionato che si sono scambiati sotto il vischio. In studio Selvaggia Roma critica Pier, su cui ha affondato pure in un post sul social. “Giulia sicuramente gli piace, ma vedo molte similitudini con il rapporto avuto con Elisabetta”, sottolinea. Alfonso Signorini non si lascia sfuggire l’occasione ghiotta e incalza la Gregoraci: vuole sapere cosa ne pensi lei di tutta la situazione.

“Secondo te questa storia ripete la tua o no?”, domanda il conduttore. Eli è restia a scoprirsi, ma poi lo fa: “Se sta nascendo qualche cosa? Me lo auguro per loro, però di sicuro vedo che alcuni passaggi sono un copia e incolla…”.

Pretelli la ascolta attentamente e, infastidito, dalla Casa ribatte: “Ma scusa io sono così, se mi piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non è che li posso cambiare in base a chi ho davanti. Se sono carino, attento a versare l’acqua e così via, quello fa parte della mia indole. Questi comportamenti li ho avuti anche con le altre mie ex…”.

Signorini non demorde e continua: “Pier quindi Elisabetta è il passato e Giulia il presente?”. “Finora c’è un passato e il presente me lo sto vivendo. Tra un po’ di tempo ti saprò dire di più. So che a oggi ho vissuto una bella amicizia con Elisabetta, è un bel ricordo…”, replica Pretelli.

La Roma tagliente ribatte: “Fino a poco tempo fa stava ancora male per Elisabetta però…”. “Giulia mi è stata accanto anche quando sono stato male per Elisabetta - chiarisce l’ex velino - Puoi dirmi quello che vuoi Selvaggia, non mi tocca”. Ma la Gregoraci rimarca poco dopo: “Meno male che ho messo i paletti”. Pierpaolo, secondo lei, si è dimostrato forse un po’ troppo ‘farfallone’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/12/2020.