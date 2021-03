Gregoraci e Briatore insieme per il compleanno del figlio a tema Milan: foto

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, sorridenti e complici, festeggiano insieme il compleanno del figlio. I due tornano a fare coppia per gli 11 anni di Nathan Falco. La showgirl 41enne a Monte Carlo organizza un party perfetto con pochi amici intimi. E’ tutto a tema Milan, la quadra del cuore del suo bambino.

La casa di Eli è tutta addobbata, la torta rossonera con lo stemma del Milan e a più piani è personalizzata, pure i cup cake. La calabrese ha fatto anche preparare alcune magliette per la festa di Nathan Falco con su scritto 11.

VIDEO

Mamma Eli è felicissima, al momento di spegnere le candeline, soffia insieme al figlio talmente forte che le spazza via. Ride di cuore. Ha preparato tutto mentre il suo piccolo uomo era a scuola. Ha appeso personalmente i palloncini, l’ex marito la ringrazia. Era fuori per lavoro, è tornato appena in tempo con il suo aereo privato per essere al party.

La Gregoraci regala una giornata speciale al figlio a cui dedica parole dolcissime sul social: “Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia gioia più grande: il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre: 11 anni fa quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia ho capito veramente cos’era l’AMORE. Auguri Nathan Falco, che Dio ti protegga sempre, ti amo tanto…la tua MAMMA”.

Anche papà Flavio ha il cuore ricolmo di gioia. “Auguri amore nostro”, scrive teneramente al suo Nathan Falco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/3/2021.