Gregoraci e Briatore dopo il GF Vip sempre più uniti: i dissapori acqua passata

Elisabetta Gregoraci e Briatore dopo il GF Vip sembrano inseparabili. Sono sempre più uniti al punto da far meraviglia: i dissapori che parevano aver incrinato il rapporto, accaduti anche durante il reality show, sono acqua passata. Durante la vacanza a Dubai la showgirl 40enne e l’ex marito Flavio non si sono persi di vista un istante. Con loro il figlio di 10 anni: la complicità e la sintonia mostrate sono solo una conseguenza dell’amore che entrambi provano per Nathan Falco o c’è di più?

Serate mondane al Billionaire di Briatore, giornate trascorse in spiaggia nei stabilimenti più lussuosi della famosa località degli Emirati Arabi Uniti, una partita a ping pong con Nathan a fare da arbitro. Eli e Flavio hanno passato giorni sereni lontano dall’Italia. L’imprenditore 70enne è volato via prima della mora calabrese, impegnata con il Capodanno del GF Vip, portando con sé il figlio. Lei li ha raggiunti subito dopo: al caldo si è divertita parecchio. Nessuno screzio e feeling da vendere.

Briatore non aveva preso bene la partecipazione dell’ex moglie al GF Vip, anche la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli gli aveva fatto storcere il naso parecchio, al punto da sbottare, intervistato dal Fatto Quotidiano. “Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”, aveva detto lo scorso fine settembre a caldo.

Elisabetta dal canto suo nella Casa aveva affermato di essersi sentita “trascurata” dall’ex manager di Formula Uno durante l’unione. Poi era arrivata la lettera di Flavio letta durante una puntata serale dello show: “Di noi parliamo in privato, la tv non spezzi la nostra famiglia”.

La tempesta si è smorzata. La showgirl sempre al GF Vip ha rivelato che l’ex marito con cui aveva trascorso il lockdown la scorsa primavera le aveva confessato di amarla e le aveva chiesto di andare nuovamente all’altare con lui. Flavio prima ha negato, poi ha dovuto arrendersi e ha ammesso che era tutto vero.

Tante dichiarazioni, alcune all’attacco, altre tenerissime, ma una sola certezza: entrambi si sono sempre detti molto legati l’una all’altro. “Per lui sono ancora sua”, ha sottolineato la Gregoraci al reality. Sembra che sia proprio così. Vacanza insieme, armonia e tanto sentimento: forse solo affetto, ma che li porta a rimanere uniti, come se il divorzio non ci fosse mai stato. E ora tornano in Italia sul jet privato insieme, sereni e in armonia.

