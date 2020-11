Gregoraci: 'Quest'anno Briatore mi ha detto ti amo, è come se non ci fossimo mai separati'

Elisabetta Gregoraci parla ancora dell’ex marito Flavio Briatore al GF Vip. Alfonso Signorini vuole saperne di più dopo la bomba sganciata dalla bella 40enne nella Casa, quando ha rivelato agli altri inquilini che l’imprenditore, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, 10 anni, le avrebbe chiesto di sposarlo di nuovo recentemente. La showgirl conferma le sue parole e aggiunge: "Quest’anno Briatore mi ha detto ti amo, è come se non ci fossimo mai separati”. Pierpaolo Pretelli impallidisce e rimane di stucco mentre l’ascolta.

In diretta, durante la ventesima puntata del reality show, la Gregoraci ammette di essersi lasciata sfuggire una cosa che forse sarebbe stato meglio tenere per sé.

Poi a Signorini spiega: “Abbiamo passato il lockdown insieme ed è stato come tornare ai vecchi tempi. Un giorno mi ha guardato e mi ha detto: ‘Ti amo ancora e dovremmo risposarci’. Mi è scappato ma è una cosa bella. Io non ho risposto”.

Incalzata dal conduttore Elisabetta prosegue: “Lui per me è una persona troppo importante. E’ quasi come se non ci fossimo mai separati. Siamo anomali come persone separate perché passiamo ancora molto tempo insieme, a volte anche troppo perché non riusciremo mai ad andare avanti se facciamo così. Con lui e Nathan mi considero ancora una famiglia”.

Alfonso non è ancora contento. “Cosa hai risposto alla proposta di Flavio?”, le domanda. Elisabetta Gregoraci tentenna, alla fine chiarisce: “Non ho risposto... Ma penso non potrà esserci un futuro come coppia, non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ci sono tante cose che non siamo riusciti a risolvere e ho paura di far peggio. Le colpe sono di entrambi”. Dopo 13 anni insieme, la calabrese è ancora legatissima all’ex e Pierpaolo accusa: per lui le parole della donna sono una vera doccia fredda.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/11/2020.