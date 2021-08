Gregoraci, Briatore, i Prelemi and Co.,  tutti alla super festa di compleanno di Gianluca Vacchi: foto

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i Prelemi tanto amati nella Casa del GF Vip, e molti altri, Porto Cervo si illumina di vip per la super festa di compleanno di Gianluca Vacchi. L’imprenditore e influencer per i suoi 54 anni organizza un party da sogno su una mega terrazza all’aperto di un’immensa villa. La vita torna ‘dolce’ in Costa Smeralda, anche in tempo di pandemia: tutto merito suo.

Vacchi fa le cose in grande, come al solito. Accanto a lui la giovane compagna 26enne, Sharon Fonseca, da cui a fine ottobre 2020 ha avuto la figlia Blu Jerusalema. La festa è pazzesca, con tanta musica, balli scatenati, brindisi, risate e allegria fino a tarda notte. Tra gli ospiti ci sono pure l’amica di sempre di Gianluca, Raffaella Zardo, e Domenico Zambelli.

Elisabetta sceglie un abito bianco e va all’evento insieme all’ex marito con cui sembrerebbe essere in corso un ritorno di fiamma, ma i due non si sbilanciano in merito.

I Prelemi, appena tornati dalle Baleari, prendono il traghetto per essere puntuali all’appuntamento a Porto Cervo: il party li stuzzica e anche in pista non smettono un secondo di scambiarsi smancerie.

Gianluca Vacchi è incontenibile: felice si mette anche alla consolle e mostra a tutti la sua bravura da Dj. Poi arriva il momento della torta, a più piani, un dolce dedicato al tennis, una delle sue passioni. Ogni particolare è curato nei minimi dettagli: tutti applaudono. E’ una notte fantastica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/8/2021.