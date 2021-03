Gregoraci contro Pretelli: 'Dice che ho un compagno? Pensasse alla sua vita privata. Ho avuto fin troppa pazienza'

La Gregoraci si scaglia contro Pretelli. Elisabetta replica perentoria a Pierpaolo dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex velino a Casa Chi. Il 30enne si è detto sicuro che lei avesse un uomo ad aspettarla fuori dal GF Vip. La showgirl 41enne non ci sta e via social, del rispondere ai tanti commenti sulla questione spinosa, sbotta: “Dice che ho un compagno? Pensasse alla sua vita privata. Ho avuto fin troppa pazienza”.

Pierpaolo Pretelli, ora legato a Giulia Salemi, con cui la relazione va a gonfie vele anche fuori dalla Casa, si è sbottonato su Elisabetta Gregoraci. “Ho vissuto belle emozioni con lei, la stimo. Se mi hai mai detto che aveva un altro fuori? Non poteva dirmelo. Magari voleva mantenere la questione privata, sono cose sue. Ha un bambino fuori e ho voluto tutelarla, magari passando anch’io per quello che…”, ha sottolineato il modello in diretta social.

Sul misterioso uomo che avrebbe aspettato fuori la calabrese, ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco, 10 anni, il ragazzo ha poi detto: “Che ci fosse un’altra persona l’ho scoperto fuori dalla Casa e lo avevo capito anche dentro la Casa. Mi ero fatto un’idea su alcuni aerei che arrivavano…”.

La Gregoraci non apprezza quel che ha raccontato Pier. Lo scontro è inevitabile. Via social smentisce Pretelli categoricamente. “Pensasse alla sua vita privata che alla mia ci penso io. Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a urlarlo”, precisa perentoria. Poi aggiunge: “Ognuno ha la sua vita. Se fosse stato vero, non avrei avuto alcun motivo per non dirlo. Che pagliacciata!”. E ancora, con un utente che le fa notare quanto sia stata equilibrata finora, ammette: “Ho avuto decisamente troppa pazienza”.

Quanto un commentatore le domanda cosa avesse da nascondere al reality quando parlava con Pierpaolo facendogli dei segni sulle mani, spiega: “Erano cose personali su mio figlio”. Eli stavolta si è davvero arrabbiata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2021.