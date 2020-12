Gregoraci ancora contro Salemi: 'Non fare la santarellina, per te ho discusso con Flavio'

Elisabetta Gregoraci punta il dito ancora contro Giulia Salemi al GF Vip, arriva l’atteso confronto tra le due. L’influencer 27enne raggiunge la showgirl 40enne nella stanza arancione, la calabrese sta preparando la valigia, dato che è in nomination: desidera cercare di chiarire la situazione, ma l’ex moglie di Briatore le dice tutti i suoi dubbi a riguardo e tira fuori il malumore per quel che è venuto fuori nella Casa riguardo alla vecchia ruggine tra loro per le vacanze passate di Giulia in Sardegna. “Non fare la santarellina! Per te ho discusso con Flavio”, sottolinea.

La Salemi prova a spiegarsi, Elisabetta però ci è rimasta male: voleva che la questione, tirata fuori da Alfonso Signorini durante la puntata serale, si chiudesse subito, accusa l’italo-persiana di averne continuato a parlare sia in Confessionale che con gli altri concorrenti.

“Avevi detto che non ne avresti più parlato e che era chiusa. Poi in puntata vedo che hai fatto mille confessionali dove parlavi di quella storia, allora mi sento presa in giro. A parte che so già che quello (Briatore, ndr.) è incaz*ato di sicuro, ma poi anche per me e te: ci eravamo dette di non parlarne più e non è stato così”, spiega la Gregoraci.

Entrambe avrebbero preferito che la vicenda non esplodesse, non è stato così e in merito Eli dice: “Non me lo aspettavo, ok, le mie espressioni non sono state delle migliori, ok, ma ho puntualizzato che non eravamo in vacanza insieme e poi c’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo. Lui (Briatore, ndr.) non sta facendo il GF, poi escono giornali e cose e lui si arrabbia molto. Lo mettiamo in mezzo e mi devo sorbire avvocati e altre cose. Non mi piace questa cosa”, chiarisce ancora delusa.

Giulia l’ascolta, ribatte che a lei in Confessionale è stato fatto il terzo grado a riguardo. “Calcola che io in confessionale ho detto ‘non voglio parlare di questa faccenda, di mezzo c’è un’altra persona e non intendo andare oltre’. Il GF mi ha rispettata e non mi ha più fatto domande, tu invece hai fatto più confessionali su questo argomento, capisci la differenza?”, replica la showgirl.

Alla Salemi i discorsi fatti dalla Gregoraci sulle continue richieste che avrebbe fatto a Flavio non sono andati giù. “Io ho detto il discorso del pernottamento che hai chiesto, questo è vero. Non ho detto però che tu hai chiesto soldi, attenta alle parole. Senti, non ho detto che tu vuoi le cose pagate. Non ho parlato di queste robe”, le risponde Elisabetta. Poi aggiunge: “Non fare la santarellina perché tu sei arrivata e hai detto ‘io non ho nessun pregiudizio, ma potrei dire tante cose che mi hanno detto di te’".

La Salemi prova a farle capire che lei non le si è avvicinata in quell’estate incriminata perché ha visto il suo distacco, quindi ha giudicato che non ci fosse alcun interessa da parte della Gregoraci di approfondire: “Nessun secondo fine, io di quell’estate ho tutt’altro ricordo”. Elisabetta precisa ancora però: “Sono parole tue Giulia. Tu hai parlato di altre persone che ti avrebbero detto delle cose su di me, ma io non parlo di ‘sentito dire’, io ero in casa con Flavio quando tu chiamavi, ero presente. Poi se tu entri nel locale, saluti affettuosamente Flavio, a me non mi calcoli, poi arrivano le telefonate e le cose. Io ho discusso con lui all’epoca per queste cose, capisci?”.

“Poi calcola che io non sto più con lui da 3 anni e non da 5, quando ci siamo viste e dici che sono stata snob. Io mi ricordo anche quando è arrivata una telefonata per alcune robe… Io conosco Flavio che si arrabbia molto, lui dice ‘non faccio io il GF non mi tirare in mezzo’”, dice ancora Eli. Giulia ascolta, è contenta comunque che tutto sia venuto fuori. “Non è stato bello”, le sottolinea. “Da parte di entrambe”, le fa eco Elisabetta. Si danno un bacio sottolineando che proveranno ad andare avanti senza alcun rancore, ma sarà davvero così?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/12/2020.