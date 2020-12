La Gregoraci dice addio a Pretelli: 'Fai la tua strada, fuori la vita è un'altra cosa'

Elisabetta Gregoraci entra nella Casa e dice addio a Pretelli. “Vai avanti, fai la tua strada, la vita fuori è un’altra cosa”, sottolinea la showgirl 40enne a Pierpaolo. Ammette di aver trascorso momenti indimenticabili con lui, ora, però, è tornata alla realtà ed è tutto diverso.

Durante la ventiseiesima puntata del GF Vip Alfonso Signorini chiede alla Gregoraci un faccia a faccia con Pretelli. Desidera che i due si chiariscano dopo essersi scontrati la volta precedente. Eli si era detta ferita per la velocità con cui il bel 30enne pareva aver deciso di voltare pagina. In diretta tv gli aveva sottolineato come l’avesse dimenticata in fretta.

La mora calabrese spiega: “Ho voglia di chiarirmi e risolvere queste incomprensioni perché è un peccato per l’affetto che c’è stato rovinare un po’ tutto”. Poi una clip riassume il loro percorso insieme nella Casa.

Pier ha capito che si torna a parlare di quel che è accaduto con la Gregoraci e desidera far comprendere il suo punto di vista: “Elisabetta ha un po’ ripreso quello che aveva detto qua, che non ho pal*e e non sono uomo. Credo ci siano diversi modi per dimostrare di essere uomini. Prima di entrare qua facevo due lavori: in un negozio per 1200 euro e la sera in discoteca per arrotondare. Penso che tra noi ci sarà un rapporto di amicizia, le voglio bene e ho grande stima di lei. Per me le parole hanno un peso e sentirmi dire che non sono un uomo… Le ho sempre detto che non è stata chiara. In puntata diceva che siamo solo amici e la puntata successiva diceva che voleva baciarmi. Mi mandava in confusione”.

Arriva un altro video in cui vengono sottolineati i dubbi di Stefania Orlando relativi all’innamoramento dell’ex velino: la bionda si è domandata se non fosse tutta una strategia. “I ragazzi lo sanno, c’è stato un momento in cui sono stato male. Ho grande stima di Stefania, avrei preferito lo dicesse a me”, replica Pierpaolo.

Tommaso Zorzi dice la sua: “Ho visto questa storia in tanti modi diversi. Oggi credo che Pierpaolo abbia avuto una cotta per Elisabetta che fino a un certo punto gliel’ha fatta credere. Lui, essendo cotto, non ha colto certi aspetti che erano evidenti”. Interviene anche Cristiano Malgioglio: “Se Elisabetta ha giocato con i sentimenti di questo ragazzo, non ci ha fatto una bella figura. Lui è genuino, è pulito, non aveva bisogno di fingere il suo interesse”.

Finalmente arriva il tanto atteso incontro tra la Gregoraci e Pretelli nella Glass Room. “Sono qui ma è l’ultima volta che vengo perché è giusto che tu faccia il tuo percorso. Quello che abbiamo vissuto qua dentro è stato molto bello ma è circoscritto alla vita qui dentro. Fuori è molto diverso. Mi è dispiaciuto il modo in cui ci siamo parlati”, gli sottolinea la showgirl.

Il modello l’ascolta attentamente. “Qui bisogna convivere. Ci siamo visti tutti i giorni ma non voglio condizionare il tuo percorso, le tue cose, nulla. Dico solo che visto che abbiamo condiviso delle cose belle, possiamo parlarci in toni diversi. Qui si vive una realtà che è diversa da fuori. Io sono felice se sei felice ma quello che abbiamo condiviso, lo abbiamo fatto insieme. Nessuno ti ha obbligato o puntato una pistola”, continua Eli.

E poi conclude: “Per te inizia un nuovo percorso. Io non sono più nella Casa, sono tornata dal mio Nathan che aveva tanto bisogno di me. Viviti il tuo Grande Fratello”. Rivolta a Signorini in studio precisa ancora: “E’ giusto che io lo incoraggi ad andare avanti. I momenti condivisi qua dentro sono stati belli, ma sono relativi al Grande Fratello, fuori la vita è un’altra”. E’ un addio. O forse un arrivederci ma assolutamente da ‘amici’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2020.