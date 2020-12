Gregoraci: 'Dopo il GF Vip sono stata malissimo, ho pianto tanto perché...'

Elisabetta Gregoraci si apre totalmente in tv. La showgirl a Verissimo confessa: “Sono stata malissimo dopo il GF Vip. Ho pianto tanto...”. Ora, felice, si riprende la sua quotidianità con il figlio di 10 anni avuto dall’ex marito Flavio Briatore e insieme a lui va a mangiare una pizza a pranzo a Monte Carlo, poi, nel pomeriggio, lo guarda giocare a calcio, orgogliosa del piccolo.

“E’ stato stranissimo tornare alla realtà, non riuscivo nemmeno a accendere il telefonino. Mi mancava tantissimo Nathan. Non mi ero resa conto quanto”, spiega la Gregoraci. Uscita dalla Casa ha parlato subito con Briatore, che l’ha bacchettata: “L'ho visto, mi ha detto che non è stato facile per loro, che è stato anche il loro GF perché sono stati coinvolti più di una volta, la famiglia è stata scombussolata. Tante cose gli hanno dato fastidio. Più cose e più volte. Se mi ha sgridato? Sì un pochino mi ha sgridato, se devo dire la verità”.

Eli aggiunge: “Non gli è piaciuto finire in tante discussioni però mi ha anche detto che sono stata brava e coraggiosa. La verità è che là dentro, uno si dimentica che c'è il web, il bimbo ha 10 anni e su internet può leggere tante cose e in questo ho sbagliato”.

Immancabile parlare degli ex fidanzati, spuntati come funghi, che hanno popolato epopolano ancora alcune trasmissioni tv: “E’ gente assurda! Ho messo gli avvocati e stanno sistemando tutto come è giusto che sia. Gente assurda! È stato molto triste vedere cosa hanno detto e mi ha fatto male, ma viviamo in un mondo dove per avere un po' di fama e un po' di soldi si fa qualunque cosa. Se ne occuperanno gli avvocati”.

La mora calabrese parla anche di Francesco Bettuzzi, con cui ha avuto una bella e intensa storia d’amore dopo il divorzio da Flavio: “E’ stata storia importante, ci siamo amati tanto, ma si litigava troppo spesso, si arrivava a star male e entrambi abbiamo deciso di lasciar perdere. È vero che ho un tatuaggio dedicato all'anno dell'incontro". Poi torna sui gossip che l’hanno travolta: "Forse avrei voluto sapere cosa accadeva fuori, mi sarei potuta difendere, ma grazie a Signorini ho detto subito delle cose e ora ci sono gli avvocati che fanno e faranno il loro lavoro!”.

La Gregoraci chiarisce sui colpetti che al reality si dava sul cuore, quelli che hanno fatto pensare avesse qualcuno fuori ad aspettarla: “In realtà ho una chat con mia sorella, alcuni amici e amiche e facevo questo tocco per dire che li stavo pensando e invece hanno scritto ogni cosa. In realtà dicevo la verità. Era una chat fatta prima di entrare. Ognuno di noi fa un segnale ai propri cari, ad esempio, Maria Teresa Ruta si tocca i capelli. Fuori dalla casa non avevo nessuno, volevo godermela. Volevo avere la testa libera e così è stato”.

Al GF Vip il legame con Pierpaolo Pretelli è stato intenso e, nonostante lo scontro durante l’ultima puntata dello show, all’ex velino non chiude completamente la porta: “Non gli ho fatto credere che avevo qualcuno. Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti anche se lui voleva di più. Mi sono fermata perché non volevo rovinare l'amicizia. Non mi sembrava il posto più adatto per andare oltre. Abbiamo un rapporto semplice e puro che rimarrà, ma è solo un’amicizia. Se ne sono sicura? Sì, sì. Se fuori poteva succedere qualcosa? Chi lo sa”.

Nathan Falco è stato geloso del modella 30enne, Eli lo rivela senza riserve: “Mio figlio mi ha chiesto di Pierpaolo, era geloso, siamo riusciti a filtrare poco e questo mi dispiace perché anche se non c'è niente di male in quegli abbracci, io non mi rendevo conto che potesse starci male. Da fuori sembrava molto di più e quindi mi è dispiaciuto. Il bimbo ha un po' sofferto di questa cosa”.

Fuori dalla casa, si sente più forte per l’esperienza appena vissuta. Ma Elisabetta Gregoraci non dimentica: "La cosa che più mi ha fatto male? Sono stata molto male, ho pianto tanto, tanto. A un certo punto mi è crollato il mondo addosso. Ho scoperto cose false, persone che andavano in trasmissione e parlavano di me senza conoscermi, amiche che non erano amiche, cose non vere uscite sul mio conto ed è brutto specie quando non puoi difenderti, questo fa molto male. Sono una mamma e una donna e sentir parlare a sproposito e con volgarità ferisce tanto. Ci voleva garbo e il garbo non c'è stato. Ringrazio però chi mi sta mandando tanti messaggi positivi e chi mi incontra per strada dicendo di avermi capito".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2020.