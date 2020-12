Gregoraci e i messaggi della Salemi a Briatore: 'Li ho visti, cose che non sto a raccontare...'

Elisabetta Gregoraci in Confessionale torna sui messaggi di Giulia Salemi al suo ex marito Flavio Briatore. Dopo lo scontro al GF Vip la showgirl non recede di un passo sulle sue posizioni e rivela: “Ho visto certi messaggi, li ho visti…cose che non sto nemmeno a raccontare…”.

La bella 40enne affonda l’influencer 27enne. Provata dalla situazione che sembra averla in parte isolata al reality, dove Selvaggia Roma, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello paiono essersi schierate con l’italo-persiana, Elisabetta svela: “Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto un po’ capire”.

“Quando parlo con più persone è normale ci siano quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere snob, assolutamente, anzi”, chiarisce ancora la Gregoraci in Confessionale. Nella Casa a Stefania Orlando e Andrea Zelletta la calabrese in effetti ha sottolineato: “Con Giulia proprio no, si vede che, anche se possiamo chiacchierare, non c’è affinità e non ci sarà”.

“Da quando è arrivata un po’ le sto qui - ammette Eli toccandosi con un gesto la gola, come se lei fosse ‘indigesta’ alla Salemi - Non a caso mi ha nominata dicendo: ‘Nulla di personale’”. E tornando al rapporto della ragazza con Briatore racconta: “Ho visto certi messaggi… Poi ci sono state anche le telefonate in casa, mentre eravamo noi tre (lei, Briatore e il figlio Nathan Falco, ndr.). Questa chiamava, ci sono state delle cose che non sto qui neanche a raccontare. Non si può fare finta di nulla!”.

