Gregoraci e Petrelli, l'attrazione c'è: vengono separati, ma non riescono a stare lontani

Alessia Marcuzzi sotto controllo dopo la positività al Covid

Alessia Marcuzzi non si presenta in studio per condurre Le Iene. La conduttrice 47enne non è accanto a Nicola Savino per una ragione ben precisa: è risultata “leggermente” positiva al Covid. La Pinella si collega con la trasmissione da casa sua a Roma. “Ecco perché ho fatto il test rapido per il Covid”, spiega. Nel suo racconto motiva cosa l'abbia portata a fare un ulteriore controllo rispetto a quelli di routine a cui è sottoposta prima di andare in onda a Mediaset.

TUTTI I VIDEO