Gregoraci e Pretelli, storia congelata, ma il linguaggio del corpo dice altro...

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, nonostante la storia ‘congelata’ al GF Vip, raccontano altro con il linguaggio del corpo. Nella Casa, anche durante un confronto, i due cercano continuamente il contatto fisico. La showgirl 40enne gli prende il braccio, l’ex velino 30enne le tocca ripetutamente la coscia. Ha le mani fredde, la mora esclama pure: “Sei gelato!”.

La lettera ricevuta da Elisabetta ha frenato il loro rapporto. Il suo ex marito Flavio Briatore non ha potuto fare a meno di ricordarle come il figlio Nathan Falco la guardi sempre in tv, osservando tutto quel che fa al reality. La Gregoraci ora pare tenerlo bene a mente.

Niente più intimità e coccole con Pierpaolo, almeno al momento, ma le toccatine, il bisogno di sentirsi vicini, quello rimane. Appena accennato però impossibile da passare inosservato.

Il linguaggio del corpo racconta un’affinità tra i due che resiste, forse inconsapevolmente. Pierpaolo pare essere più ‘esplicito’ rispetto alla Gregoraci, donna più matura e quindi consapevole di come alcuni atteggiamenti sbagliati possano venir interpretati all’esterno e causare un danno irreparabile.

Il modello le accarezza la coscia e poi le chiede un abbraccio. Lei lo ascolta mentre lui parla e gli sfiora il braccio. Il linguaggio del corpo dice altro, ma al momento è tutto in stand by.

