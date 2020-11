Gregoraci e Pretelli rivelano le loro posizioni intime preferite e mimano anche un...

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli rivelano le loro posizioni intime preferite al GF Vip. Non solo, mimano anche un rapporto. La showgirl e l'ex velino, ormai conosciuti da tutti come i “Gregorelli”, sono piccantissimi nella Casa, non si risparmiano durante un gioco organizzato dal Big Brother e capitanato, ovviamente, dal vulcanico Tommaso Zorzi, tra le risate generali degli altri inquilini che si divertono e approvano la loro momentanea sfacciataggine.

Elisabetta Gregoraci mima un rapporto con Pierpaolo Pretelli. “La mia posizione preferita è questa…”, confessa. I due, ormai sempre più tra alti e bassi al reality show, vittime loro stessi di una storia finora mai decollata, si mettono alla prova con il gioco verità o conseguenze.

All'ex velino tocca una domanda davvero ‘hot’, ma lui non si tira indietro. “Con chi faresti sesso nella Casa? Mima la tua posizione preferita”, legge sul suo bigliettino.

Pretelli per rispondere, manco a dirlo, sceglie "l'amica speciale" Elisabetta Gregoraci. La mora calabrese lo provoca e gli sottolinea: “In cinquanta giorni, ci avrai pensato a come farlo…".

Così in coppia mimano il rapporto. Il modello 30enne si siede sul divano con la showgirl calabrese a cavalcioni sopra di lui. L’ex moglie di Briatore, non contenta, svela: “Io preferisco stare sotto…". Pierpaolo suda freddo nel contenersi, gli altri ridono a crepapelle…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.