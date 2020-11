Gregoraci e Pretelli, riscoppia la passione? Tornano ad abbracciarsi e

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli tornano ad abbracciarsi e a essere di nuovo affiatati nella Casa del GF Vip. Riscoppia la passione? I due mettono fine al gelo dopo l’ingresso choc di Selvaggia Roma, che ha creato un vero e proprio polverone. Paiono non riuscire a stare lontani e i fan che li vorrebbero definitivamente coppia sognano ancora…

E’ un weekend speciale per i due “amici speciali”, così come si definiscono loro stessi. Sabato sera, in un gioco organizzato dal Big Brother in cui gli inquilini devono indossare abiti degli antichi romani, Elisabetta e Pierpaolo sono Cesare e Poppea. Tommaso Zorzi lancia l’idea: alcuni concorrenti devono rispondersi tra di loro con un botta e risposta secco. Pretelli alla mora chiede: “Dicono di questo uomo importante fuori… e Pierpaolo Petrelli che fine farà?”. La Gregoraci replica: “La fine che si merita”.

VIDEO

La domenica continua con uno scambio di carinerie da veri piccioncini. La showgirl 40enne lava piatti e bicchieri, il modello 30enne la raggiunge: i due collaborano in silenzio, poi si scambiano occhiate complici e infine Pier l’abbraccia, lei lo chiama "il mio monello". Ma non è finita qui.

La sera si torna all’intimità sul lettone e alle confidenze che li portano a stare l’una accanto all’altro senza sosta. Pretelli aveva sottolineato come quel che provasse stesse svanendo, ma a quanto pare non è proprio così e chi sperava che si stesse avvicinando pericolosamente a Giulia Salemi al reality show potrebbe rimanere assai deluso: l’attrazione per la Gregoraci è palpabile.

Intanto fuori dalla Casa l’ex del ragazzo, Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leonardo, 3 anni, fa il tifo per Elisabetta: in un post pubblicato da Fabiola Sciabarrasi, vedova di Pino Daniele, in difesa della concorrente del Grande Fratello Vip, tra i tantissimi ‘like’ compare anche quello della bella cubana.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/11/2020.