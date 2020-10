Gregoraci e Pretelli, sotto le lenzuola la situazione si fa bollente

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nel lettone si abbracciano, poi parlano fitti, fitto e a lungo, a voce bassissima, difficile sentire le loro parole. La situazione si fa bollente sotto le lenzuola, incandescente. L’attrazione sale il contatto tra la showgirl 40enne e l’ex velino 30enne è sempre più intimo.

Poco prima il salone, i due si cercano di nuovo, il modello stringe a sè la mora calabrese da dietro. Il popolo del web, a cui nulla sfugge della coppia al reality, sul social mormora: si aspetta che la relazione nata all’interno della Casa del GF Vip, questa amicizia definita dall’ex moglie di Flavio Briatore “speciale”, alla fine sfoci in qualcosa di più. Ma ancora non accade quel che tutti vorrebbero.

Pretelli, dopo un momentaneo allontanamento, è tornato a stare sempre al fianco della Gregoraci. Il ragazzo ha ancora dubbi: la sua paura è rimanere scottato. Stefania Orlando gli ha avanzato alcune perplessità a riguardo. “Se non mi interessa un uomo, evito, non gli do delle speranze. La confort zone qui tutti la cerchiamo, ma non puoi essere solo la confort zone. […] Io qualche dubbio ce l’ho avuto. Siccome qui dentro si parla di strategie, si può anche pensare che sia un gioco che sta facendo”, ha detto la bionda.

Pierpaolo però crede che Elisabetta con lui non giochi affatto. Vuole viversi questa storia giorno per giorno. “Non penso sia un gioco: ho capito che non lo è”, ha sottolineato alla donna. E così torna alla carica e a notte fonda eccoli insieme nel letto di lei. La Gregoraci si lascia abbracciare e la situazione diventa assolutamente più bollente di quella che racconterebbe una semplice storia di innocente amicizia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2020.