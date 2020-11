Gregoraci e Pretelli, volano gli stracci: stavolta è davvero finita

Gregoraci e Pretelli arrivano ai ferri corti. Volano gli stracci nella Casa del GF Vip. Stavolta è davvero finita. Pierpaolo si è stancato, ma Elisabetta lo aggredisce: lo scontro è duro, la showgirl è quasi in lacrime davanti a tutti.

L’ex velino è arrivato al punto di rottura. Per circa due mesi ha tentato di conquistare la bella 40enne. Dopo la diretta di lunedì sera, fa un passo indietro. Prima litiga con Eli. “Sono stanca di passare da stro*a”, si lamenta lei. “Forse ha ragione lei, dobbiamo stoppare. Continuiamo con la stima”, replica lui. La showgirl è infastidita: “Perché se quando ti dicono ‘povero Pierpaolo’ tu non dici ‘povero un ca*o’, io mi godo questa cosa’, sono ca*zi miei. Passo sempre per stron*a”. Poi distaccato confida ad Adua Del Vesco, ora nuovamente Rosalinda Cannavò: “Non abbiamo discusso ma sono cose che mi porto avanti io nella mia testa. Ci sono degli step che, se non li fai, si perde la magia. Mi sono un po’ stancato. E’ come se mi stesse un po’ passando quella fase. Vorrei prendermi un po’ di tempo”.

Ma il culmine si raggiunge dopo. Lontano dalla calabrese per tutto il giorno seguente, in serata Pretelli, accerchiato da Tommaso Zorzi, Enock e Paolo Brosio con Elisabetta Gregoraci, chiarisce sulla sua situazione sentimentale. “Non è che non voglio un’amicizia. In questo momento non è un’amicizia. E’ sempre stato così e non voglio metterti in difficoltà. Ci sono degli step che non vanno oltrepassati. L’abbraccio mi sta stretto”, spiega. “Questo posso accettarlo”, replica l’ex moglie di Briatore.

“Noi ci eravamo parlati e avevamo concluso che questo rapporto così ci faceva stare bene, ci piaceva, quindi avevamo deciso di portarlo avanti: non me lo sono inventato”, sottolinea Elisabetta. “Ok, ma io vedendo dei passi avanti sono andato oltre quel paletto”, si giustifica il modello 30enne. Gli altri cercano di farli chiarire.

“E’ ovvio che io, arrivati a un certo punto, mi aspettassi altro oltre l’abbraccio. Ci ho creduto”, precisa ancora Pretelli. Il ragazzo chiede scusa per non esserle stato vicino, ma chiarisce: “Ho avuto la testa piena di pensieri…".

La Gregoraci allora sbotta e a stento trattiene le lacrime. E’ arrabbiata: "Ah quindi io devo aspettare che ti passino le tue cose! Poi io vengo, giustamente, l'ultima ruota del carro. Se io vedo una persona che sta male, alla quale voglio bene, metto da parte le mie cose e vado da lei". E continua: "Ti ho chiesto aiuto e tu te ne sei fottu*o Pierpaolo".

Infuriata aggiuge: "A me ieri hanno detto di tutto, che non sono umana, che sono una stron*a. Da parte tua mi aspettavo qualcosa". Pierpaolo è basito dalla sua reazione: "Mo va a finire che la mer*a sono io. In 50 giorni ci sono sempre stato, ieri avevo bisogno di stare solo. E’ un problema caratteriale che ho io, ho bisogno di tempi miei per metabolizzare, ti chiedo scusa, a volte non riesco ad aprirmi”.

La Gregoraci non ci sta: "Ognuno ha i suoi tempi, ma hai tempi lunghi. Se ci abbracciamo e stiamo insieme, qualcosa me lo devi”.

Pierpaolo Pretelli poco dopo in sauna si confronta ancora con Enock e Andrea Zelletta: i due vogliono aiutarlo a gestire le emozioni che prova per la Gregoraci. “I sentimenti non sono facili da gestire”, commenta l’ex tronista.

L’ex velino è stanco: “Siamo arrivati a un punto che basta. Mi sto consumando, ho deciso di fare dei passi indietro”. Gli amici gli spiegano che allontanarsi in modo repentino da lei forse non è stato giusto, che meritava una spiegazione. Pierpaolo ne è consapevole. “Il suo abbraccio non mi fa più bene. Caratterialmente mi chiudo, lo so. Gli avrei parlato stasera, infatti ora le ho chiesto scusa”, precisa ancora. Ma i due ora sono più lontani che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2020.