La vicenda dell’esclusione di Elisabetta Gregoraci dalla conduzione de ‘L’Altro Festival’ diventa sempre più esplosiva. Dopo che la showgirl ha accusato Nicola Savino di aver costretto la Rai a farla fuori dalla trasmissione che andrà in onda su RaiPlay nei giorni del Festival e che lei pensava di co-presentare, arriva la testimonianza di un’altra donna di spettacolo, che però accusa in qualche modo proprio la Gregoraci di essere stata raccomandata e di averle soffiato all’ultimo il posto per la conduzione di un’altra trasmissione. Si tratta di Denny Mendez.

“Ho letto le notizie dall’Italia: Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Sanremo. Purtroppo la vita non è facile per tutti cara Elisabetta. Io mi ricordo nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto. Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario (trasmissione di cronaca rosa che andava in onda su Rete4, ndr) ed era già tutto pronto per firmare il contratto”, ha raccontato l’ex Miss Italia in alcune Instagram Stories. “A quei tempi il nostro amico Emilio Fede era direttore del tg. Alla fine, ohibò, decisero senza darmi spiegazioni, anche se io le chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Te”, ha aggiunto la 41enne, che oggi vive in California.

“Capisco benissimo cosa significa quando ti tolgono una possibilità all’ultimo momento. La ruota gira. Per fortuna noi abbiamo altre possibilità, ma non è facile… A quei tempi chiesi cosa era successo e mi dissero che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore. Io dico la ruota gira sempre”, ha continuato Denny.

“Non pensate che ho qualcosa contro Elisabetta, sicuramente non è dipeso da lei. Ma la cosa che più mi fa incavolare è quando non ci sono spiegazioni precise da enti più importanti (fa riferimento ai dirigenti, ndr). In questo caso ho parlato di te perché eri coinvolta. Sono un po’ polemica lo so, ma voglio essere anche sincera perché siamo esseri umani”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 17/1/2020.