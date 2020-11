Gregoraci stuzzica Pretelli: 'Ti sei rinvigorito grazie a Giulia'. E lui ammette...

Elisabetta Gregoraci stuzzica Pretelli. Mentre è nella sauna della Casa del GF Vip insieme a Pierpaolo, Andrea Zelletta ed Enock, la showgirl gli fa battute sull’attrazione che lui ha mostrato finora per Giulia Salemi, con la complicità del fratello di Mario Balotelli. “Ti sei rinvigorito grazie a Giulia”, sottolinea al 30enne. L’ex velino non nega, anzi…

“Guarda lui come sta bene…”, fa notare agli altri Eli. “Io ho ripreso le energie ragazzi”, dice subito Pier. “Bene sono contenta”, replica la mora 40enne. “Non so da quando…”, si domanda il ragazzo. Ci pensa Enock a dargli una risposta: “Da quando è entrata Giulia!”.

La Gregoraci sorride con un’espressione un po’ amara, sarcastica applaude e ribatte: “Esatto! Grande Enock! Ha rotto talmente le pal*e dieci puntate e poi vedi? Meno male che ho messi ‘sti paletti io, pensa te, che sennò…”. “Settanta giorni di paletti…”, le fa notare Pretelli. Elisabetta non fa sconti: “Meno male che li ho messi, altrimenti, guarda che farfallone”.

Pierpaolo non vuole avere il dito puntato contro: “Che vuol dire, se siamo amici, siamo amici. A parte che non c’è niente con Giulia, se anche ci fosse…o sbaglio?”. Provoca a sua volta la Gregoraci, che però subito gli precisa lapidaria: “Sei libero di fare ciò che vuoi”. “E ci mancherebbe altro!”, risponde piccato lui.

“Tutti quei pianti allora erano un po’…”, dice ancora Elisabetta, facendogli notare il comportamento avuto con lei al reality. “Che vuol dire? Uno mica può stare sempre a piangere. Io poi sono fatto così. Ci sto male una volta, poi mi riprendo. Ciò non vuol dire che cambia la stima che ho di te e il fatto che ti voglia bene”, le sottolinea Pier.

La Gregoraci fa buon viso a cattivo gioco. Un po’ di gelosia c’è, ma è stata lei a frenare con Pretelli, così replica: “Ma meno male! Anche io ti voglio un sacco di bene”. Lui conclude: “Non sono uno che dà le testate al muro”. E si lascia aperto un bel ‘portone’ con la Salemi, come fa capire poi nel Confessionale. "Elisabetta non la vedo più come una donna da corteggiare", rivela Pier. "Ho sofferto ma ora mi sono rimesso in piedi e non escludo nulla da qui a febbraio", aggiunge ancora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2020.