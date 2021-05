Greta Scarano: 'Con Ilary Blasi ci sentiamo ancora’

Greta Scarano ha portato Ilary Blasi sul piccolo schermo. L’ha interpretata nella miniserie tv ‘Speravo de morì prima’, andata in onda qualche mese fa. Ora intervistata da ‘I Lunatici’ ha fatto sapere di aver stretto un bel legame con Lady Totti e di essere rimasta in contatto con lei. Ha anche raccontato di aver visto alcune puntate dello show insieme alla mamma di Cristian, Chanel e Isabel. “Il mio è un lavoro che nasce dall'empatia, empatizzo moltissimo sia con in personaggi che interpreto che con le persone con cui entro in contatto. Se riesci a empatizzare con il personaggio che interpreti riesci a interpretarlo”, ha detto.

“Come sono diventata Ilary Blasi? L'ho studiata di brutto, c'è stato per me un lavoro gigante. Io sono sempre stata una un po' incosciente, sono una persona che si butta nella vita, a cui piace mettersi alla prova. Questa dose di incoscienza mi ha aiutato, ma avevo un po' di timore. Soprattutto per quello che mi dicevano gli altri, che non smettevano di chiedermi se fossi sicura davvero di voler fare questa cosa”, ha aggiunto Greta.

La 34enne romana ha continuato: “Sul set c'era Pietro Castellitto, che io adoro, su questa serie il vero incosciente è stato lui. Vedere lui che comunque che con il coraggio dei pazzi ha deciso di dire di sì a fare questa cosa e poterlo affiancare mi ha dato molta forza. Ilary mi ha fatto morire. Molte puntate le abbiamo viste insieme”.

“Anche lei era in tensione, vedersi rappresentati non deve essere semplicissimo. Poi dopo è stata super felice, ogni tanto ci sentiamo ancora, mi ha detto che era tanto contenta del lavoro che avevo fatto. Lei ha condizionato la scelta dell'attrice che la interpretava, a me ha portato benissimo, è stata una grande esperienza, sono morta dalle risate, difficilmente ci si diverte così tanto sui set”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 20/5/2021.