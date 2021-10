Guè Pequeno diventerà papà. A svelare la notizia della cicogna in arrivo per il rapper 40enne è Janaina Nunes Party & Events, che ha organizzato a Milano il baby shower per celebrare il nuovo dolce arrivo in casa dell’artista e della compagna incinta. Svelato pure il sesso del bebè: i due avranno una femminuccia.

Guè, di solito riservato e geloso della sua privacy, nelle foto pubblicate sul social posa accanto alla sua Yusmary, la splendida modella cubana a cui è legato. La mora ha un pancione esplosivo. I due sorridono felici nella sala allestita per la festa.

Il tema del baby shower è Hello Kitty. Palloncini, cup cake, torta, tutto rimanda alla famosissima gattina, il personaggio più famoso prodotto dall'azienda giapponese Sanrio.

Il trionfo di ‘pink’ per l’arrivo della bambina è rotto solo dal completo scuro di Pequeno, che indossa t-shirt e pantaloni neri. Persino la compagna ha scelto per il party un abito aderentissimo con spacco che richiama il fiocco rosa.

Yusmary accoglie i suoi ospiti e apre i regali, Guè la bacia adorante. “Baby shower per l’arrivo di una piccola principessa. Ringrazio per la fiducia la mamma e il papà”, scrive Janina, che non manca di posare in coppia con i due neo genitori. Nessuna indicazione sulla data del parto, ma è probabile non manchi poi molto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2021.