Guenda Goria, l’accusa del padre: 'E’ bipolare con tutti gli uomini’

Il padre di Guenda Goria, una delle concorrenti più amate dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’, ha lanciato una pesante accusa alla 31enne. Ha infatti detto di pensa che lei, frutto dell’amore con l’ex Maria Teresa Ruta, sia “bipolare”, non solo nel rapporto con lui, ma in generale con gli uomini. Poi l’ha definita “bellicosa”. In un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’ Amedeo Goria ha detto: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda. Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta”.

“Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre”, ha aggiunto il giornalista sportivo. Il 66enne ha poi criticato la relazione tra Guenda e Telemaco Dell’Aquila, un uomo molto più grande di lei, sposato e con figli.

Parlando del rapporto tra i due ha fatto sapere: “Se benedirei questa unione? Assolutamente no. Telemaco mi piace, ma vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza e l’adolescenza che non ha mai vissuto. Non ho niente contro Telemaco, ma la sua carta d’identità è a sfavore. Vorrei che Guenda si divertisse, facesse delle cazz*ate in vita sua che non ha mai fatto! Lei è una tipa che studia e si impegna, deve trovare uno scapestrato secondo me!”.

Scritto da: la Redazione il 22/10/2020.