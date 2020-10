Guenda Goria confessa attrazione per Massimiliano Morra, lui: 'Anche tu mi piaci'

Guenda Goria confessa la sua forte attrazione per Massimiliano Morra al GF Vip. L’attore, fidanzato, a sorpresa le rivela: “Anche tu mi piaci”. Svolta clamorosa al reality: potrebbe essere nell’aria un altro flirt…

Patrizia De Blanck è il loro Cupido. La figlia di Maria Teresa Ruta, 31 anni, le confessa che l’ex di Adua De Vesco le interessa e molto. La contessa parla con il napoletano 34enne e lo spinge tra le braccia della ragazza. “Tu le piaci tanto. Ti faccio una dichiarazione: lei è persa di te, sta in estasi dalla mattina alla sera. Che se tu non avessi una fidanzata ca*acaz*i, ci siamo capiti. Lo stesso suggerimento l'ho dato ad Elisabetta e Pierpaolo. Perché siccome qui vogliono le love story, se voi fate così siete su tutti i giornali e i video. Uno deve prenderlo come lavoro. Ho un'esperienza di vita, altrimenti pensi che stavo ancora qua?”, gli sottolinea.

VIDEO

Poco dopo i due si confrontano in giardino. Guenda confessa a Massimiliano, tornato da Cucurio, il nuovo tugurio del GF Vip, quanto le sia mancato. Pure l’artista l’ha sognata. L’atmosfera diventa rovente.

“Io so che tu sei impegnato e da donna ci penso e dico ‘occhio’. Per ora mi metto da parte. Forse sarebbe meglio non avere certi condizionamenti”, gli precisa la Goria. Morra, fidanzato con Dalila Mucedero, ammette di sentirsi molto attratto da lei, ma non vuole ferire la compagna.

“La mia ragazza è una persona che mi ama tanto, la conosco bene perché stiamo insieme da due anni e non la reputo una storiella. E comunque le mancherei di rispetto. Se fossi stato single, la situazione sarebbe stata completamente diversa. È molto complesso. Non me la sento di darti una risposta adesso. Te l'ho sempre detto, sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza”, le svela.

Lunghi silenzi e sguardi profondi tra i due fanno pensare: potrebbero esserci sviluppi clamorosi…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2020.