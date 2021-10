Guenda Goria contro la compagna del padre Amedeo: 'Mi ha fatto passare ore non facili'

Guenda Goria si scaglia contro la compagna del padre Amedeo Goria. A Casa Chi la 32enne asfalta Vera Miales dopo averla vista al GF Vip in abito da sposa, mentre giustificava il gossip della sua possibile dolce attesa parlando di “gravidanza isterica”. “Mi ha fatto passare ore non facili”, sbotta.

Guenda distrugge la 36enne influencer e modella nata in Moldavia. “Quello che ho visto è stato sconvolgente - sottolinea - Un teatrino. Mio padre era in grande imbarazzo, l’ho trovato molto fragile. Va bene lo show, va bene il gossip ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, figli e famiglia”.

La figlia di Maria Teresa Ruta è un fiume in piena. “Vera Miales per giorni non ha detto niente, non ha mai smentito, fino al Grande Fratello Vip. Da quando è iniziato il reality, lei non ci ha contattato e non ha sentito nemmeno l’entourage di mio padre. Io sono la persona più vicina a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi. Mi sarebbe piaciuto che lei si coordinasse con me anche perché se lo ama dovrebbe avere sensibilità nei confronti della famiglia che già ha, specie se ha una figlia che ha già fatto un’esperienza come la sua”, precisa ancora la Goria.

“Quando si gioca con una gravidanza che non è stata smentita da tre settimane c’è una spettacolarizzazione e questa cosa mi ha fatto passare momenti non semplici. Io sapevo già che la gravidanza non era vera. Ho voluto aspettare per capire. Lo sapevo da voci dietro le quinte e da persone che la conoscono e a cui lei aveva già detto che la gravidanza non era vera. Sapevo che non era incinta e l’abito da sposa usato per la puntata è una cosa che non mi è piaciuta. Mi dissocio da ciò che ho visto”, tuona Guenda.

Poi aggiunge: “Io soffro di una malattia per cui ho problemi ad avere figli, tante donne hanno problemi. Credo che si possa fare del gossip, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze”.

Guenda Goria punta il dito sulla donna e arriva l’accusa più grave: “L’hanno fotografata i famosi paparazzi in giro per San Benedetto del Tronto che guarda caso la fotografano con un vestitino attillato e guarda caso la notizia fa il giro dei salotti tv e guarda caso ha avuto una gravidanza isterica, cosa rarissima e guarda caso l’ha avuta mentre mio padre si trova al Grande Fratello Vip, valutate voi…”.

La madre le ha detto di non prendersela. Guenda guarda avanti. E’ rimasta colpita dalla reazione del padre: “Ho apprezzato la dolcezza con cui ha accolto una donna che si è fatta portatrice di un’eventuale maternità”. E sempre su Amedeo dice: “E' un uomo che nella sua testa pensa di poter diventare nonno. Un uomo che si trova a dover mettersi nell’ottica di diventare padre ad un’età da nonno. Credo che non avrebbe dovuto toccare un argomento così delicato. Se sono queste le premesse per costruire una nuova famiglia, credo che partiamo con il piede sbagliato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2021.