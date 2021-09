Guenda Goria dopo l'intervento per endometriosi torna mondana e felice col fidanzato

Guenda Goria dopo l’intervento per risolvere il doloroso e penalizzante problema dell’endometriosi che l’affligge da tempo torna mondana e felice. Sul red carpet milanese del launch party di “The Walking Dead - L’inizio della fine”, serie tv approdata all’ultima stagione e disponibile in streaming su Disney+, con fidanzato Mirko Gancitano si scambia baci appassionati davanti ai fotografi.

La bella 32enne, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è raggiante. Capelli sciolti portati lisci e con la riga in mezzo, top e gonna plissettata lunga, ombelico in bella mostra, e una camicia in tessuto trasparente colorata sopra, Guenda sorride e tiene per mano l’uomo che l’ha fatta impazzire d’amore.

Tanti i vip presenti alla serata, tra i quali Sangiovanni, Elisabetta Gregoraci, Mariano Di Vaio, Andrea Delogu, Paola Di Benedetto, Juliana Moreira e il marito Edoardo Stoppa. La Goria conquista però la scena con il ‘bocca a bocca’ che si scambia con Mirko.

Guenda assapora ore spensierate in compagnia del suo fidanzato. Lui le è stato sempre accanto in ospedale e pure durante la convalescenza a casa. Ora insieme hanno un obiettivo, fare il Cammino di Santiago. Entrambi credenti, presto si dedicheranno a questo impegnativo percorso spirituale, come ha confessato lei stessa ai microfoni di “Trends&Celebrities”, contenitore radiofonico di Rtl 102.5 News condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2021.