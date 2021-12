Guenda Goria e Mirko Gancitano, le promesse di nozze a Santo Domingo: ecco quando si sposeranno

Guenda Goria e Mirko Gancitano si scambiano le promesse di nozze a Santo Domingo. Il primo rito dei due è romanticissimo e in riva al mare, la 33enne, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ex gieffina vip, e il siciliano 29enne, videomaker freelance e producer per Axb, una società di produzione basata a Milano, sono felicissimi e condividono alcuni scatti delle ‘prove’ di matrimonio ai Caraibi sul social.

Guenda sogna in grande in bianco accanto al fidanzato. Le promesse sono accompagnate anche dallo scambio di anelli che i due mostrano sui loro profili Instagram entusiasti. “Il nostro S. Natale inizia di qui…”, scrive. Mirko le ha fatto una sorpresa regalandole un futuro bellissimo, così racconta.

I fiori d’arancio veri e propri, come rivelato a Chi, ci saranno nel 2022. “Credo ci sposeremo il prossimo Natale - confida la Goria al settimanale - Faremo due cerimonie: una a Luino, sul lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko”.

Guenda, nonostante la malattia di cui soffre, l’endometriosi, per la quale ha subito anche un intervento chirurgico, desidera fortemente una figlia e farà di tutto per riuscire a rimanere incinta. “Si chiamerà Carla, come mia nonna che non c’è più”, svela.

Scritto da: la Redazione il 27/12/2021.