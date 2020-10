Guenda Goria pesantissima col padre Amedeo: 'Vuole il mio fallimento’

Guenda Goria stavolta ha usato parole davvero durissime contro il padre Amedeo. La 31enne, tra i concorrenti dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’, ha fatto sapere di sentire che il genitore la boicotta. Ma c’è di più: ha aggiunto di ritenere che lui vorrebbe proprio vederla fallire. Frasi che non sono passate inosservate. Durante uno sfogo con la coinquilina Rosalinda (ovvero come si fa chiamare ora, con il suo vero nome, Adua), ha detto: “Lui non è tanto un papà, è un compagno di giochi, è un amico”.

“C’è qualcosa di me che dà fastidio a mio padre. Mi vuole bene ma a volte mi boicotta. Vorrei capire cosa gli dà fastidio. Sento che non mi apprezza fino in fondo. Lui vorrebbe dimostrarmi che non ce la faccio senza di lui”, ha aggiunto. Poi l’affondo: “Lui vorrebbe il mio fallimento”.

Durante la scorsa puntata del reality a Guenda è stato raccontato in diretta che il padre Amedeo l’aveva definita “bipolare” in un’intervista. Il giornalista Rai però qualche giorno dopo ha chiarito spiegando di essere stato male interpretato.

Scritto da: la Redazione il 30/10/2020.