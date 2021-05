Guenda Goria, le prime immagini col nuovo fidanzato: ecco chi è

Guenda Goria ha un nuovo fidanzato e condivide le prime immagini insieme a lui, l’attore e produttore Mirko Gancitano, 29 anni, amico di Alex Belli e pure dell’ex gieffino Gennaro Lillio. La 32enne, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, dopo la paparazzata su Chi, esce allo scoperto anche sul social insieme al compagno che ha conosciuto in vacanza circa un mese fa: entrambi si godevano il sole di Sharm El Sheikh.

Guenda e Mirko sembrano appassionati. In Egitto alloggiavano entrambi al Coral Bay: il resort è stato galeotto. Una volta tornati in Italia, la frequentazione è continuata e ora sono appassionati e felici.

Gancitano pubblica uno scatto insieme alla Goria fatto proprio in Egitto e scrive: “Un mese fa ti scrissi così Guenda: ‘Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza’. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare. #serendipity”. Pure Guenda ufficializza postando su Instagram un video in cui sono insieme con gli sguardi complici, rapiti l’una dall’altro.

Mirko Gancitano è nato a Mazara del Vallo 29 anni fa, dopo il liceo si è trasferito a Milano. Ha studiato alla IULM Televisione e Cross Media. Videomaker freelance e producer per Axb, una società di produzione milanese, è anche un attore e personaggio tv. Ha lavorato nel film I Migliori Anni di Gabriele Muccino e partecipato a trasmissioni tv come La prova del cuoco. E’ stato anche inviato per Estate Rai Uno e Tutto quando fa tendenza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.