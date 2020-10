Guenda Goria replica alle accuse del padre: 'Mi attacca per rilanciare la sua carriera’

Guenda Goria è rimasta senza parole quando ha scoperto che qualche giorno fa il padre Amedeo durante un’intervista l’ha definita “bipolare”. La 31enne, tra i concorrenti dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’, leggendo le dichiarazioni del genitore rilasciate al settimanale ‘Nuovo’ ha detto: “Non ho parole, non so come commentare le parole di mio papà. Sono parole molto sbagliate, dovrei parlare della mia vita privata precedente per argomentare. Ovvero della persona con cui sono stata per 14 anni, che ha avuto dei problemi di salute. Dovrei parlare di altre persone e non mi sento di poterlo fare”.

Signorini comprende e accetta che Guenda non voglia approfondire la questione. Sua madre Maria Teresa Ruta interviene, teme che la figlia possa reagire molto male. “Non ti arrabbiare”, le dice. A questo punto la giovane Goria dà un’interpretazione del comportamento di Amedeo: forse dato che sta andando in pensione vuole trovare nuovi spunti per lavorare. “Forse sta andando in pensione e vuole rilanciare la sua carriera. Ma scrivesse un libro, un libro di storia dell’arte, un libro di storia del calcio. Perché deve prendersela con me? Forse vuole andare in studio”, ha fatto sapere.

Maria Teresa è meno tenera e aggiunge: “No, forse sta andando in pensione e gli è partita la brocca”. La Ruta non si capacita come l’ex marito possa aver detto certe cose sulla loro primogenita, anche perché è una ragazza d’oro e completamente autonoma. “Non l’aiutiamo neanche economicamente, si è presa casa da sola e non vuole il nostro aiuto”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/10/2020.