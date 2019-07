Guendalina Canessa, 37 anni, come ogni anno, si sta rilassando a Ibiza. L'ex volto del "Grande Fratello" indossa bikini piccolissimi che mettono in evidenza il corpo perfetto e rivela di poterlo fare grazie al suo chirurgo estetico che le ha tolto le cicatrici.

Prima di partire per le Baleari la Canessa si è sottoposta a un intervento per togliere la cicatrice del parto cesareo e probabilmente ha sistemato anche il seno. Guendalina, infatti, ha rifatto il décolleté per ben due volte e forse qualche segno era rimasto.

"Io non mi accontento mai", scrive Guendalina Canessa accanto a uno scatto che la ritrae in bikini. Poi ringrazia il dottore Giuseppe Rampino: "Perché posso indossare costumi piccolissimi". Le cicatrici, infatti, non ci sono più. L'ex moglie di Daniele Interrante, mamma di Chloé, sta anche pensando di tornare nella clinica milanese una volta finite le vacanze a Ibiza.

Prima di pensare a nuovi interventi di chirurgia estetica, però, la Canessa continua a rilassarsi sotto il caldo sole di Ibiza, sfoggiando i suoi bikini mozzafiato senza più cicatrici, o quasi. Perché Guenda non si accontanta mai e ricerca la perfezione.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 15/7/2019.