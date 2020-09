Guendalina Canessa ha un nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta

Guendalina Canessa ha un nuovo fidanzato. La bionda influencer, ex gieffina, è innamorata: ma chi è l’uomo che le fa battere il cuore? Ecco di chi si tratta…

Dopo la storia d’amore con il cestista Pietro Aradori Guendalina ha scelto un altro giocatore di basket nella sua vita. La 39enne si è legata a Claudio Tommasini, 29 anni. Sul social i due si fanno vedere insieme, mano nella mano, ufficializzando di fatto la liaison. Lei nelle sue IG Stories scrive: “Amore mio”.

La protagonista del Grande Fratello 7, entrata nella Casa di Cinecittà anche nel Grande Fratello 16, mamma di Chloe, avuta da Daniele Interrante nel 2010, sorride felice insieme a Claudio Tommasini, playmaker della NPC Rieti Pallacanestro.

Il ragazzo, nato a Bologna il 2 aprile del 1991, ha giocato nel settore giovanile della Virtus Bologna continuando poi da senior con la maglia di Forlì nel 2009/2010. Claudio ha poi indossato nuove casacche di altre squadre d’Italia. Ora è di nuovo a Rieti, nel team dove aveva già giocato nel 2017/2018. Guenda non chiarisce come sia nato l’amore tra di loro, è probabile lo abbia conosciuto proprio grazie al suo ex, Aradori. Poco importa della differenza d’età all’anagrafe, 10 anni. Lui la definisce “un bel tornado”, arrivato, a quanto pare, a sconvolgere, piacevolmente, la sua vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2020.