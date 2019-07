Guendalina Canessa si scaglia contro Sabrina Martinengo. La 37enne guarda Temptation Island in tv e dice la sua sulla 42enne arrivata al reality con il fidanzato più giovane di lei Nicola. Per Guenda Sabrina è ‘indegna’ e il suo comportamento ‘agghiacciante’.

“Questa Sabrina è agghiacciante. Hai un ragazzo accanto carinissimo, bellino da morire, più giovane di te e ti permetti di fare il troio*e con uno, come si chiama lui… Giulio? Non gliene frega minimamente niente di te! Quando si è avvicinata e gli ha dato il bacino sulla guancia era schifato. Oh mio Dio! Quanta, quanta pazienza: ma le donne che ci sono in giro al mondo patetiche?”, dice Guendalina mentre osserva sul piccolo schermo la donna nata a Cuneo che cerca di conquistare il tentatore.

Poi, nel vedere Nicola, la Canessa esclama: “Guarda lui che carino! Ma che carino questo ragazzo! Lei è indegna, è indegna comunque…bah!”.

L’ex moglie di Daniele Interrante fa il tifo per il ragazzo, che si è invaghito della single Maddalena: “Bravo Nicola! Molla quel catorcio”. Vede Temptation Island insieme a Erica Piamonte, anche lei ex concorrente dell'ultimo GF dove Guenda è stata ospite per un po', e commenta senza pietà, alla fine esulta, come un ultrà. Nicola Tedde, 31 anni, lascia Sabrina e conquista tutta la sua stima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2019.