Guendalina Canessa, shopping da 14 mila 692 euro: è polemica

Guendalina Canessa fa shopping e in poco più di un quarto d’ora spende ben 14 mila 692 euro. A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso manda in onda un servizio che racconta gli acquisti sfrenati dell’ex gieffina, pazza per l’abbigliamento e gli accessori. La bionda, quando si torna in studio, ammette di essere conquistata dal lusso, che costa. Scoppia la polemica. Nel salotto pomeridiano di Canale 5 il dibattito si accende e anche sui social il popolo del web commenta scandalizzato.

“Amo il lusso e il lusso costa. Ho una figlia che erediterà delle cose. Io compro moda”, sottolinea Guendalina Canessa a Pomeriggio 5.

Non si vergogna affatto di spendere per lo shopping più di 14 mila euro in pochissimo tempo. “Per me la moda è arte. Come la gente acquista quadri di Picasso, io compro la moda, acquisto scarpe e borse che lascerò un giorno in eredità a mia figlia”, dice Guendalina Canessa.

“Ma è vero che hai bruciato tutti i tuoi soldi?”, chiede Barbara D’Urso abbastanza costernata. “Io brucio i miei soldi. Se lavoro e guadagno spendo tutto. Il bello è che io brucio i miei soldi, non li chiedo a mio padre o al mio uomo che non ho”, replica Guenda. “Quando compro penso a mia figlia Cloe che spero abbia il mio stesso numero di scarpe in modo da poterle indossare un giorno”, aggiunge la 38enne che poi spiega di essere consapevole di non dare un buon esempio.

A Pomeriggio 5 in molti non concordano con il tenore di vita di Guendalina Canessa, ma è soprattutto sui social che il suo shopping sfrenato indigna. “Operai che lavorano dalla mattina alla sera e non arrivano a fine mese e poi arriva Guendalina Canessa a spendere 14 mila euro in vestiti. Scioccata”, scrive una ragazza. Sono in moltissimi a non approvare.

“14 mila euro sperperati in 15 minuti per un guardaroba prettamente inutile. Ma dateli a chi ne ha bisogno. Vergogna!”, sottolinea un altro utente. Per tutti loro la Canessa è solo da biasimare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2019.